В чем польза продуктов с маленьким сроком годности, рассказала тюменский ученый

Стоит обращать внимание при покупке молочной продукции на дату изготовления и срок годности. По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Натальи Белецкой, для молока оптимальный срок годности – 3-5 дней, кефира – 5-7 дней, сметаны – до 10 дней, творога – до пяти дней. Чем меньше срок хранения молочного продукта, тем он полезнее.

– При стерилизации разрушаются не только водорастворимые витамины, например, витамины группы В, но и большинство ферментов, и образуются различные соединения – денатурированные белки и так далее, – поясняет специалист университета. – При пастеризации эти процессы незначительны, так что пастеризованное молоко определенно полезнее стерилизованного.

Более современный метод – ультрапастеризация: сырое молоко в течение нескольких секунд обрабатывают стерильным паром, имеющим температуру 135-140°C. В таком молоке сохраняется значительная часть водорастворимых витаминов B1, В6, В12, С (меньше, чем в пастеризованном, но больше, чем в стерилизованном), полиненасыщенных жирных кислот, лизина и цистина. Концентрация бета-каротина, а также витаминов А, D, В2, В3, РР, Н уменьшается незначительно. И стерилизованное, и ультрапастеризованное молоко.

При покупке сметаны первым делом стоит обращать внимание на дату изготовления: чем свежее, тем лучше. Срок годности не быть длительным: если написано, что сметана может храниться более 7-10 дней, значит, производитель добавил в продукт консерванты, а если несколько месяцев, то сметана подвергалась термической обработке, при которой погибают кисломолочные бактерии и сметана превращается в сметанный продукт, сообщает АиФ-Тюмень.