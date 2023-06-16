Евгений Заболотный поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Работники системы здравоохранения Тюмени своим профессионализмом и трудом заслуживают глубокое уважение жителей города и признательность за качественную и высокоэффективную помощь, отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя медиков накануне их профессионального праздника.

Торжественная церемония с поздравлениями от руководства Тюменской области и городских властей, депутатов областной и городской дум, а также чествованием лучших представителей профессии и концертными номерами состоялась в пятницу, 16 июня, в ДК "Нефтяник".

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила высокий уровень сплоченности врачебного сообщества региона, силу взаимоподдержки, отметила вклад властей в развитие системы здравоохранения в регионе и, в частности, в городе Тюмени. Важным она назвала создание комфортных условий для оказания высокотехнологичной медпомощи, а также повышение доступности первичной медпомощи.

Евгений Заболотный, в свою очередь, вручил лучшим представителям тюменской медицины почетные грамоты и благодарности городской думы и от лица горожан, депутатского корпуса выразил медикам искренние благодарность и уважение.

"Всякий раз, когда мы оцениваем нашу жизнь и оглядываемся назад, то думаем о качестве жизни, и в этом немалый показатель принадлежит вам. Особенно это актуально в зрелом возрасте. Люди понимают это, ценят ваш труд и всегда благодарны вам за то, что и в повседневной жизни, и когда им становится совсем невмоготу, вы оказываетесь рядом. Не случайно среди почётных жителей города Тюмени всех поколений самое большое профессиональное сообщество - это наши врачи, которые на протяжении и 19-го, и 20-го, и 21-го века лечили и лечат тюменцев. Это тоже знак благодарности и признания вашего труда. Низкий вам поклон за то, что вы это делаете!" - обратился к присутствующим в зале Евгений Заболотный.