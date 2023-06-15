Лекции, мастер-классы и арт-маркет пройдут у "Конторы пароходства" в выходные дни

"Контора пароходства" 17 и 18 июня проводит арт-фестиваль современного искусства. В программе лекции от федеральных экспертов, мастер-классы, диджей-сеты и арт-маркет "Артчоус", на котором свои работы представят 40 художников, керамистов, иллюстраторов и скульпторов из Тюмени и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мультицентра.

В оба дня фестивальных дня гостей ждут с 12:00 до 20:00. Все это время на уличной площадке "Конторы пароходства" будет работать арт-маркет. Вход бесплатный, обязательна регистрация на сайте артфест2023.рф.

17 июня большом зале в 12:00 начнется лекция преподавателя философии из Тюмени Елизаветы Фетисовой "НЕистория искусств". В 14:00 тюменский художник, преподаватель школы дизайна DH Евгений Молоков прочтет лекцию об истории граффити, влиянии технологий на развитие стрит-арта, его подходах и воздействии на массовую культуру.

В 16:00 независимый куратор, искусствовед-исследователь из Санкт-Петербурга Катя Михатова выступит с лекцией "Рене Магритт — радость для глаз и пища для ума". А в 18:00 пройдет презентация цифрового выставочного пространства "Золото-Болото". На ней запланированы встреча с куратором Олесей Худяковой, путешествие по пространству и рассказ о художниках, принявших участие в первой выставке проекта.

18 июня в большом зале с 12:00 до 14:00 руководитель PR-отдела музея современного искусства "Гараж" из Москвы Александра Сербина выступит с лекцией "Типичные ошибки в пиаре и как их избежать", после которой можно будет задать вопросы спикеру.

В 14:00 тюменский искусствовед и куратор выставочных проектов российских художников Татьяна Сергейчук прочитает лекцию "Российская абстракция. Опыт межрегиональных проектов". А в 16:00 искусствовед и основательница образовательного проекта об искусстве "Бермуды" из Челябинска Мария Герай выступит с лекцией "Русский китч: как безвкусица стала нормой". Завершающей лекцией станет "Реализация культурного проекта как квест в ролевой игре или почему не существует универсальных подходов" куратора, координатора и соавтора выставочных проектов из Тюмени Кирилла Груздова. Она начнется в 18:00.

Также на оба дня запланированы мастер-классы. Участники будут делать поп-ап открытки, рисовать в разных техниках, создавать коллажи и красить футболки в технике тай-дай.

На все лекции и мастер-классы вход бесплатный, обязательна регистрация. Ссылки на регистрацию и подробное расписание можно найти на сайте артфест2023.рф и в соцсетях "Конторы пароходства".

Проект арт-фестиваля реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Команда мультицентра получила его совместно с Тюменским областным фондом развития муниципальных образований в размере 640 125 рублей: фонд окажет юридическую поддержку, а "Контора пароходства" — техническую и информационную.