Жители и гости Тюмени встретят День молодежи "На одной волне"

Главной площадкой Дня молодежи 24 июня в Тюмени станет Вознесенская набережная (левый берег Туры). Торжественное открытие запланировано на 13:00. Мероприятия в рамках Дня молодежи пройдут в Тюмени с 10:00 до 22:00.
Праздник молодости и энергии под девизом "На одной волне" объединит в себе работу различных тематических локаций, которые будут открыты с 12:00 до 18:00. Множество увлекательных интерактивов и полезных кейсов ждут зрителей в этот день.
Так, на площадке "Карьерный маркет" можно будет получить консультации о вакансиях и рабочих местах для молодежи и о самозанятости.
На площадке "Открытый микрофон" выступят юные стендаперы и квнщики. На фестивале "Косплей. День" будут представлены креативные образы от поклонников косплея.
На главной сцене в10:00 стартует чир-фестиваль. После торжественного открытия, в 13:30, начнется концерт детских творческих коллективов. Здесь же состоится награждение по итогам фестиваля "Косплей. День".
В 15:00 пройдет мастер-класс кубинского танца "Чака-Чака". В 16:00 начнется модный показ от тюменских кутюрье. В 17:00 стартует концерт молодежных творческих коллективов. Завершится программа дискотекой под открытым небом с 19 до 22 часов.
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