Масштабный фестиваль пройдет в Тюменской области в День молодежи

Жителей Тюмени, Тобольска и Ишима 24 июня на фестивале “Станция молодежная” ждут мастер-классы, спектакли, квизы, спортивные состязания, выставки и выступления артистов.
Как рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов, масштабировать фестиваль решили для того, чтобы показать горожанам, как можно самореализоваться. На подобных событиях всегда можно обменяться энергий и опытом, получить интересные знания и навыки и найти единомышленников.
В Тюмени праздник состоится на уличной площадке и в большом зале “Конторы пароходства”. Всего будет представлено 5 тематических площадок:
▫️“Платформа событий” - театральные перформансы и хореографические постановки;
▫️“Платформа общения” - языковой триатлон и юморсходка;
▫️“Платформа игры” - турниры по настольным играм, квизы и эстафета спасателей;
▫️“Платформа созерцания” - виртуальные выставки, мини-маркет современного искусства и мастер-классы от создателей;
▫️“Платформа встречи” - гости смастерят бизиборд для ребят из Дома малютки и центра “Семья”, пробегут в забеге “Морская миля” в поддержку фильма о Владиславе Крапивине.
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