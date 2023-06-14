Масштабный фестиваль пройдет в Тюменской области в День молодежи

Жителей Тюмени, Тобольска и Ишима 24 июня на фестивале “Станция молодежная” ждут мастер-классы, спектакли, квизы, спортивные состязания, выставки и выступления артистов.

Как рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов, масштабировать фестиваль решили для того, чтобы показать горожанам, как можно самореализоваться. На подобных событиях всегда можно обменяться энергий и опытом, получить интересные знания и навыки и найти единомышленников.

В Тюмени праздник состоится на уличной площадке и в большом зале “Конторы пароходства”. Всего будет представлено 5 тематических площадок:

▫️“Платформа событий” - театральные перформансы и хореографические постановки;

▫️“Платформа общения” - языковой триатлон и юморсходка;

▫️“Платформа игры” - турниры по настольным играм, квизы и эстафета спасателей;

▫️“Платформа созерцания” - виртуальные выставки, мини-маркет современного искусства и мастер-классы от создателей;

▫️“Платформа встречи” - гости смастерят бизиборд для ребят из Дома малютки и центра “Семья”, пробегут в забеге “Морская миля” в поддержку фильма о Владиславе Крапивине.