Депутаты гордумы поддержали кандидатуру Колосова на присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени"

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Кандидатуру директора гимназии №1 Михаила Колосова на присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени" депутаты Тюменской гордумы рассмотрели 13 июня на заседании постоянной комиссии по городскому общественному управлению.

Зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов сообщил, что 11 мая комиссия по присвоению звания "Почетный гражданин города Тюмени" рассмотрела ходатайство коллектива Гимназии №1 о присвоении звания Михаилу Колосову за значительный вклад в развитие города, выдающиеся заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. Осипов отметил, что Колосов является заслуженным учителем РФ, в сфере тюменского образования работает более 45 лет, 37 из них руководит гимназией №1 и за свои достижения отмечен множеством наград.

Председатель Тюменской городской организации профсоюза работников образования Любовь Гнусарева перечислила основные профессиональные достоинства Колосова, особо отметив, что он осуществляет связь поколений, несет через многие десятилетия память подрастающему нынешнему поколению о тех выпускниках, которые ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт, и об учителях, которые работали в годы войны. Он сам руководит музейным проектом "Связь поколений". "Для Михаила Александровича работа — это не просто обязанность, а это долг. Его заинтересованность, желание работать, его бескорыстная любовь к своей школе, городу Тюмени обеспечивают и долголетие, и взаимопонимание в педагогическом обществе. Тюменская городская организация профсоюза работников образования ходатайствует за присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени" Колосову Михаилу Александровичу", – заявила Любовь Гнусарева.

Председатель Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Худякова, в свою очередь, поблагодарила депутатов гордумы за то, что в Год педагога и наставника, они не обошли вниманием учителя и руководителя гимназии. "Михаил Александрович стоял у истоков инновационного преобразования системы образования не только города, но и региона. Он один из инициаторов этой системы. Он умело взаимодействует с родительской общественностью, педагогическим и детским коллективами. Эта кандидатура не вызывает никаких сомнений у педагогической общественности", - подчеркнула Валентина Худякова.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному управлению Степан Киричук, подводя итоги обсуждению, рассказал, что знаком с Михаилом Колосовым около тридцати лет и считает его настоящим героем, который на протяжении десятков лет спокойно и уверенно делает сове дело. "Наша городская общественность в лице разных представителей внесла очень хорошее и своевременное предложение о присвоении завивания "Почетный гражданин города Тюмени. Это очень удачный выбор", - поделился мнением Степан Киричук.

Рассмотрение вопроса о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" и голосование по кандидатуре состоятся на заседании гордумы 20 июня.