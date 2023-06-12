Кто может получать больше 100 тысяч рублей в месяц в Тюменской области

16:51 12 июня 2023
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Согласно данным сайта "Работа России", зарплату от 180 до 250 тысяч рублей предлагают начальнику строительного участка. Среди требований профильное высшее образование, опыт работы от 3 лет.

Менеджер по работе с клиентами может зарабатывать до 200 тысяч в месяц, при минимуме — 60 тыс. рублей. Среди обязанностей ведение переговоров, проведение презентаций, активные продажи.
Командиру вертолета Ми-8 планируют платить до 180 тыс. рублей в месяц. У кандидатов должен быть налет в качестве капитана не менее 500 часов.
До 160 тыс. рублей предлагаемая зарплата для программиста, от 160 тыс. рублей — для разработчика 1С.

Первый заместитель генерального директора может рассчитывать на заработок до 152 тыс. рублей в месяц, промышленный альпинист — до 150 тыс. рублей, сообщает Вслух.ру.

Теги: зарплата
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