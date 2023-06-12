Тюменцам бесплатно покажут фильм "Поющие под дождем"

14 июня в 19 часов в открытом киноклубе "Конторы пароходства" и "Моего портала" покажут комедию "Поющие под дождем". Сеанс пройдет в большом зале мультицентра.
Вход бесплатный, необходима регистрация в группе "Конторы пароходства" в социальной сети ВКонтакте. Сюжет повествует о популярной звезде немого кино, чей успех начинает рушиться с переходом Голливуда на звуковой кинематограф. В фильме звучат старые песни, написанные для бродвейских шоу.
Возрастное ограничение — 12+, сообщает Мегатюмень.
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