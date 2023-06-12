Об участии в молодежных форумах рассказывают в мини-сериале

В мультицентре "Моя территория" снимают мини-сериал "Короче" о форумной кампании Росмолодежи. В каждой из серий зрители вместе с главным героем последовательно получат новые знания о молодежных образовательных форумах. В первом эпизоде расскажут о смысловом наполнении событий. Во второй серии расскажут, где прочитать всю необходимую информацию о проходящих форумах. Третье видео повествует о преимуществах участия, а в четвертом эпизоде покажут, как грамотно заполнить и подать заявку, чтобы точно попасть в офлайне, сообщает КП-Тюмень.

— С помощью сериала мы хотим показать, что подать заявку на форум, собрать команду единомышленников и представить свой проект не только несложно, но и интересно даже новичку в этом деле, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.