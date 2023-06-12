Как уберечь огород от птиц, рассказала эксперт

В июне традиционно созревают жимолость и садовая земляника садовая. В последнее время все чаще эти ягоды повреждаются птицами. Поэтому стоит позаботиться о защите ягод, чтобы не потерять урожай.

- Существуют специальные сетки, которые накидывают на кустарники или грядки, чтобы птицы не смогли достать ягоды. Можно устанавливать шумовые отпугивающие устройства (трещотки, железные прутья с одетыми на них железными банками, шуршащие ленты на высоких палках и пр), - рассказала опытная дачница Нина Щербакова.

Она также советует установить добавочным элементом пугало, напоминающее силуэт человека.

Урожай могут повредить и насекомые-вредители. Чтобы их уничтожить на этапе формирования ягод можно использовать биологические средства, например Битоксибоциллин. Обработка этим препаратом должна быть двух или трехкратная с переодичностью 5-7 дней для лучшего эффекта. Последнюю обработку можно делать за 7 дней до сбора урожая, сообщает "Тюменская область сегодня".