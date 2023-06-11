Патриарх Кирилл наградил орденами Русской православной церкви Якушева и Моора

13:48 11 июня 2023
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Орден Сергия Радонежского II степени полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву и Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени губернатору Тюменской области Александру Моору.

Наградами РПЦ отмечены внимание и помощь чиновников Тобольской епархии.

Владимир Якушев поблагодарил предстоятеля РПЦ за высокую награду: "Я рассматриваю данную награду как огромный кредит, который я должен отработать, служа нашему президенту и Вам, Ваше святейшество. Огромное спасибо!", - сказал Якушев.

Теги: Александр Моор , Владимир Якушев , награды , патриарх Московский всея Руси Кирилл
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