Патриарх Кирилл наградил орденами Русской православной церкви Якушева и Моора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Орден Сергия Радонежского II степени полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву и Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени губернатору Тюменской области Александру Моору.

Наградами РПЦ отмечены внимание и помощь чиновников Тобольской епархии.

Владимир Якушев поблагодарил предстоятеля РПЦ за высокую награду: "Я рассматриваю данную награду как огромный кредит, который я должен отработать, служа нашему президенту и Вам, Ваше святейшество. Огромное спасибо!", - сказал Якушев.