Тюменцев приглашают на экскурсию о гостинице Лошкомоева

Комплексная экскурсия пройдет в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24). Посетителей ждет программа "Коммерческий меблированный дом Ф. П. Лошкомоева" и знакомство с экспонатами музея, рассказала сотрудник Музея тюменских историй Дарья Романова.

"На экскурсии "Коммерческий меблированный дом Ф. П. Лошкомоева" мы рассказываем об этом выявленном памятнике культурного наследия, его хозяевах — отце и сыне Лошкомоевых. Они занимались перевозкой извести и мела. Эта гостиница считалась одной из самых доступных по ценам. В ней имелись кухня, телефон, ванная и электрическое освещение. При номерах был ресторан", — сообщила она.

Вторая часть комплексной экскурсии — вариативная. Посетителей ждет либо экскурсия "История одной семьи" от автора проекта "Музей тюменских историй" Оксаны Усмановой, либо экскурсия "Легенда. Предмет. Семья" от Дарьи Романовой.

На экскурсии "История одной семьи" Оксана Усманова через историю собственной семьи рассказывает об истории города, региона, страны. Экскурсия проходит в формате диалога, гости музея могут делиться своими воспоминаниями. Завершается экскурсия чаепитием с чаем дома Колокольниковых "Черный пион", сообщает "Тюменская линия".