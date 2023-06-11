#ТрезваяПятница пройдет в Тюмени

16 июня на Цветном бульваре Тюмени пройдет мероприятие, призывающее горожан к дорожной безопасности и трезвому вождению #ТрезваяПятница. Его организаторы Управление ГИБДД по Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта.

Тюменцы смогут принять участие в автограф-сессии со спортсменами автогонщиками и сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. Среди активных участников акции будут разыграны сувениры с символикой дорожной безопасности.

В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф.

Сотрудники ГИБДД подготовят детский автогородок для обучения ПДД юных участников дорожного движения. Состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки "Аванпост", спортсменов силовых видов спорта, сообщает ГИБДД Тюменской области.