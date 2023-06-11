На Дальнем Востоке пройдет образовательный форум

С 16 по 22 августа в Хабаровске пройдет 7-й Всероссийский образовательный молодежный форум "Амур". В нем могут принять участие активисты с 14 лет. Им необходимо подать заявку до 2 июля на платформе "Росмолодежь. События".

На форуме соберутся представители Российского движения детей и молодежи, лидеры общественных организаций, добровольцы, археологи, урбанисты и сотрудники социальных сфер от 14 до 35 лет со всех регионов России.

На площадке "Если быть, то только первым" активисты "Движения первых", старшеклассники и руководители детских объединений познакомятся с культурно-историческим наследием и достижениями соотечественников.

На треке "Развитие малых городов" участники разработают набор решений и практик для развития моногородов. Также присоединятся к общественной экспертизе мастер-планов регионов Дальнего Востока.

На площадке "Добро пожаловать домой" специалисты "помогающих профессий" прокачают свои навыки с помощью ролевых игр, психологических тренингов и интерактивных сессий.

Также на событии состоится грантовый конкурс от Росмолодежи для подтвержденных участников форума. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 000 000 рублей, сообщает Мегатюмень.