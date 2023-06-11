Можно ли поливать огород в жару, рассказала эксперт

Если солнце уже высоко, лучше воздержаться от полива. – Чем жарче день, тем больше воды нужно растениям. Однако поливать нужно либо рано утром, либо вечером. В жару растения сворачивают листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Если поливать, когда солнце в зените, влага будет оставлять ожоги на листьях, рассказала дачница со стажем Софья Федотова.

Она уверена, что полив полезен и после дождя. В этот период можно пролить растения с удобрениями и подкормками, ведь полезная вода лучше проникает в и без того влажную почву.

Болгарский перец обычно поливают раз в пару дней, по мере пересыхания. Взрослые кабачки любят полив раз в три дня, но сразу по три литра под один куст. Чеснок и лук поливают обычно раз в четыре дня, а вот капусте достаточно воды раз в неделю. Не менее раза в неделю следует поливать дыни, тыквы и арбузы, особенно в период активного роста плодов, сообщила "Тюменская область сегодня".