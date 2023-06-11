Тюменская область – одна из лучших по динамике розничной торговли

По данным Росстата, жители Тюменской области потратили в магазинах 165 млрд 717,4 млн рублей. Это подтверждается официальной статистикой за январь – апрель 2023 года.

Оборот розничной торговли в январе превышал 39 млрд рублей, в феврале — 39,5 млрд рублей. В марте составил 42 млрд 860 млн рублей, в апреле — 44 млрд 251,1 млн рублей.

По динамике розничной торговли Тюменская область в числе лидеров в УрФО. По итогам четырех месяцев прирост за год составил 6,1%, выше только в ЯНАО (на 7,8%) и Челябинской области (на 6,7%).

По итогам апреля (также по сравнению с 2022 годом) зафиксирован рост на 24,2%. Это самый высокий показатель в УрФО. В ЯНАО — 20,2%, в Челябинской области — 15,5%, в ХМАО-Югре — 14,7%.

Тюменская динамика выше общероссийской, где по итогам января - апреля было снижение на 3,6%, а в апреле прирост — на 7,4%. Основная часть потребительской корзины тюменцев — непродовольственные товары, сообщает Вслух.ру.