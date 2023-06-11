Тюменцы стали победителями в международном конкурсе социальной рекламы

Среди победителей XIII Международного фестиваля-конкурса социальной рекламы "Выбери жизнь" оказались двое тюменцев.

Первое место в номинации "Мы вместе" и 35 000 рублей получил Шамиль Агаев. Социальная реклама "Не инвалиды" посвящена людям с нарушением слуха. Среди не говорящих на русском героях — слабослышащая девушка. На языке жестов она произносит фразу "Я не инвалид, я просто не знаю вашего языка".

Третье место в номинации "Нет вредным привычкам" заняла команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" с роликом "Обычный подросток". В работе тюменцы показали, какие внешние метаморфозы могут произойти с ребенком, который употребляет наркотики. Тюменцы также получили приз в размере 10 000 рублей, сообщает КП-Тюмень.

— Участвовали в конкурсе, чтобы попробовать свои силы и получить новый опыт. Рады, что ролик "Обычный подросток" увидят большее количество людей. Надеемся, что он убережет как подростков, так и родителей от ошибок и заставит задуматься о ценности жизни, — рассказала Валерия Иванова, руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области".