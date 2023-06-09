Заводоуковцы решили оставить послание потомкам

16:00 09 июня 2023
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24 июня в Заводоуковске отметят День молодежи и День города и в честь 30-летия молодежной политики Тюменской области в 16:15 на Центральной площади города заложат капсулу времени.

В местной молодежке отмечают, что жители Заводоуковска вносят весомый вклад в развитие молодежной политики Тюменской области: активно участвуют и побеждают в  различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах,  реализуют интересные инициативы и проекты, увеличивают ряды волонтеров и предпринимателей, улучшают инфраструктуру, проводят различные мероприятия и мечтают о новых высотах.  "Мы решили написать о своих достижениях и планах на будущее в письме, которое оставим для будущего поколения. Надеемся, что спустя 20 лет многие наши мечты сбудутся, а молодые люди будущего, прочитав послание, узнают о них и смогут сравнить со своими", - комментирует начальник отдела реализации молодежных программ Центра развития детей и молодёжи Лазарева Надежда.

Капсулу времени поместят в специально изготовленный почтовый ящик, который будет прикреплен к фасаду Центра развития детей и молодёжи. Вскроют ее в день 50-летнего юбилея молодежной политики региона, то есть ровно через 20 лет.

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