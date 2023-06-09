Моор накануне Дня России вручает награды заслуженным землякам и бойцам СВО

Губернатор Александр Моор проводит церемонию вручения государственных и ведомственных наград РФ, а также наград Тюменской области, в числе 47 награждаемых работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги.
В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров (на фото), которым присвоены почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации".
Отмечается, что губернатор вручит медаль "За отвагу" десяти военнослужащим Тюменской области вручат, который добровольцами участвовали в спецоперации.
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