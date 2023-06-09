Моор накануне Дня России вручает награды заслуженным землякам и бойцам СВО

12:17 09 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Александр Моор проводит церемонию вручения государственных и ведомственных наград РФ, а также наград Тюменской области, в числе 47 награждаемых  работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги.

В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров (на фото), которым присвоены почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации".

Отмечается, что губернатор вручит медаль "За отвагу" десяти военнослужащим Тюменской области вручат, который добровольцами участвовали в спецоперации.

Теги: Александр Моор , журналисты , награды , СВО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023