Тюменские бойцы получили очередную партию дополнительного оборудования

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко передал бойцам квадрокоптер и систему сброса груза, средства корректировки огня и медицинские аптечки, сообщает информационный центр правительства ТО.

Командир зенитно-ракетной батареи — кадровый офицер, окончил военное училище и уже через полгода отправился на специальную военную операцию. Он от всего личного состава поблагодарил жителей Тюменской области за неравнодушие и помощь подразделению: "Будем дальше работать и выполнять все поставленные перед нами задачи".

Обеспечение тюменских подразделений дополнительным оборудованием, экипировкой и гуманитарной помощью — под контролем главы региона Александра Моора, но каждый в силах помочь. Поддержать военнослужащих можно, приняв участие в акции "100 миллионов для Победы". На эти цели собрано почти 52 млн рублей.