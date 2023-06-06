Более 11 тысяч бюджетных мест могут предложить поступающим тюменские техникумы и колледжи

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В средних специальных учебных заведениях Тюменской области на 2023-2024 учебный год для абитуриентов предусмотрено 11 050 бюджетных мест, еще более 2 500 человек могут поступить на основе договора, сообщает информационный центр правительства ТО.

Приемная кампания в ссузах региона начинается не позднее 20 июня и заканчивается до 15 августа (до 10 августа при дополнительных вступительных испытаниях).

Абитуриенты могут поступить в 15 колледжей/техникумов и 4 структурных подразделения вузов на 126 специальностей.

В этом году открываются новые направления подготовки: эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, бригадир-путеец, управление качеством продукции, процессов и услуг, технология индустрии и красоты.

Заявление на поступление можно подать лично в приемную комиссию, на сайте учебного заведения, через портал госуслуг или Почтой России.

В 2023 году школы Тюменской области выпускаю более 20 тысяч девятиклассников и почти 11 тысяч одиннадцатиклассников.