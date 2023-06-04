Тюменские автоинспекторы проведут для детей "летние встречи"

Сотрудники Госавтоинспекции проведут "летние встречи" дорожной безопасности в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. Там они напомнят детям об опасности нарушения правил дорожного движения и алгоритмах безопасного поведения на улице.

В Тюмени такие встречи пройдут и во дворах, в них примут участие представители ТОСов.

В 2023 году в Тюменской области растет число пострадавших в дорожных авариях детей: один ребенок погиб, 181 ранен. Автоинспекторы расскажут детям, почему нужно по пешеходному переходу идти пешком, а не бежать, не ехать на самокате или велосипеде, почему важно перед началом перехода убедиться, что водитель пропускает пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции подготовили инфографику с обращениями от лица родителей, в которых они призывают любимых детей к безопасности на дороге и соблюдению ПДД, сообщает ГИБДД Тюменской области.