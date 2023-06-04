Молодой ветеринар из Голышманово обустроил ветеринарную клинику

Два года Даниил работает как самозанятый. Все это время он хотел оснастить веткабинет специальным оборудованием и аппаратурой. Недавно получил господдержку, переоборудовал квартиру под ветклинику с операционной и стационаром. Диагностическое оборудование приобрел на собственные деньги.
- Теперь с помощью портативного аппарата УЗИ и гематологического анализатора крови я могу поставить точный диагноз и помочь животному. На выделенные средства я приобрел стол, шкафы, стеллажи, лекарства, клетки для стационара. В моей ветклинике 12 койко-мест для кошек и одно для собаки. В операционную купил специальный стол, процедурные столики, хирургический коагулятор, который препятствует кровотечению во время операции, сухожарочный шкаф для стерилизации хирургических инструментов, сообщает КП-Тюмень.
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