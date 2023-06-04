Бригада медицины катастроф спасла жителя Тобольска

Лесник Равиль Хафизов проводил осмотр труднодоступного заболоченного участка леса вблизи деревни Липовка, и на него упало обгоревшее дерево.

На помощь сотруднику лесничества на вертолете санавиации экстренно вылетели медицинская сестра-анастезист областной больницы № 3 Татьяна Петрова и фельдшер Татьяна Муштаева.. — Мы быстро определили координаты лесников и искали участок, свободный от деревьев и огня, для посадки вертолета. Ближайшее место мы обнаружили практически рядом с лесом и по рации вывели из него группу людей к месту приземления. Нам предстояло совершить посадку на болото: коснуться шасси его поверхности и, зависнув, дождаться транспортировки пострадавшего из болотохода на борт, — рассказал пилот-инструктор Динар Хасанов.

После оказания первой помощи пациенту в состоянии шока медицинская бригада доставила его в Тобольск. Обследование в областной больнице № 3 показало сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Под наблюдением врача-нейрохирурга Гаджимурада Нурудинова пациент провел несколько дней, а затем был переведен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г.Тобольск).