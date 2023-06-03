Тюменцы примут участие в молодежном международном форуме

С 21 по 27 августа в Оренбурге пройдет молодежный форум Евразия Global. Традиционно он объединит представителей зарубежной и российской молодежи от 18-ти лет. Подать заявку необходимо до 7 июля на платформе "Росмолодежь. События".

В 2023 году на форуме соберутся 500 лидеров общественных организаций, социальные предприниматели, блогеры, журналисты, политологи, ученые от 18 до 35 лет со всех регионов России и зарубежных дружественных государств. Участников ждут лекции, деловые игры, мастер-классы, панельные дискуссии и выставки от партнеров.

Эксперты расскажут о новых подходах и стандартах, которые сделают результат от сотрудничества эффективным.

По итогу форума участники представят документ с предложениями по международному взаимодействию. Эти наработки передадут организаторам Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи, сообщил "Мой-портал.ру".