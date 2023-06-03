Уватские дети примут участие в летней смене "Ратник"

С 1 июня в Уватском районе стартовала летняя оздоровительная кампания, в рамках которой начали свою работу 17 детских оздоровительных лагерей.

- В лагерях дневного пребывания смогут отдохнуть 1650 школьников, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Наши специалисты подготовили разнообразную программу, надеюсь, что дети проведут время интересно и с пользой.

Особняком выглядит пятидневная смена "Ратник", которая пройдет в Уватской школе в июне для подростков, имеющих базовые навыки по допризывной подготовке. В вечерний период для детей будут работать спортивные, досуговые площадки и один вечерний клуб "Подросток" в центре соцобслуживания населения.

При содействии службы занятости населения планируется трудоустроить 417 подростков от 14 до 18 лет из них 168 – будут работать вожатыми в оздоровительных организациях, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.