О взаимоотношениях между родителями и детьми рассказала психолог

Именно взрослые обеспечивают безопасность детей, закладывают первые знания и навыки, помогающие детям в их дальнейшей реализации в жизни, - говорит медицинский психолог тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра Ольга Николаева.

Родитель, пытаясь показать ребенку, что он его друг начинает рассказывать, какие-либо истории из своей жизни и требует такой же откровенности от ребенка. Это нарушает личностные границы ребенка. Для него важно его личное пространство, где у него есть возможность побыть наедине с самим собой.

Если взрослый будет постоянно нарушать границы, то это в конечном итоге приведет к тому, что ребенок, когда станет взрослым, не будет чувствовать себя в жизни уверенным, будет ощущать тревогу, не понимая природы ее происхождения, пояснила психолог.