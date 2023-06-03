Юные ишимцы приняли участие в военно-спортивной игре "Зарница"

16:29 03 июня 2023
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Игровое мероприятие "Зарница" для школьников включало выезд на территорию ландшафтного парка "Норгород", расположенного на участке Синицинского бора в Ишимском районе.

На первом этапе прошла онлайн-олимпиада "Позабыть нельзя", в которой приняли участие 144 школьника и студента. Победителей олимпиады пригласили на итоговое событие проекта - игру "Зарница". Дети научились оказывать первую помощь и создавать средство для транспортировки раненого, оборудовать временное убежище в зимнее время, ориентироваться на местности, различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды, делать переправы через препятствия, рассказал руководитель экологического объединения "ЭкоПросветОтряд", участник команды организаторов Роман Дробунин.

В апреле команда проекта выиграла конкурс микрогрантов ТюмГУ. В рамках него и реализовали инициативу.

Теги: Ишим , Ишимский район
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