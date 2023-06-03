Специальные "дог-боксы" могут появиться в Тобольске

Тобольский кинолог Наталья Желонина готовится заявиться на получение гранта с проектом "Человек собаке друг". Он направлен на формирование культуры содержания собак в городе.

Кинолог предлагает закупить и установить в микрорайонах специальные "дог-боксы". Эти устройства представляют собой держатели бумажных пакетов для экскрементов.

– Если получится выиграть грант, средства будут потрачены на закупку пакетов, а это немалая сумма, – рассказала Наталья Желонина.

Девушка хочет изменить поведение владельцев собак, тем самым улучшить экологическую обстановку города. По ее мнению, убирать за собакой нужно не только дома, но и на улице.

Также в рамках проекта планируется провести агитационно-разъяснительную деятельность для повышения грамотности и ответственности владельцев собак и установить в парках, скверах и микрорайонах города таблички-плакать с призывами к чистоте, сообщает "Тюменская область сегодня".