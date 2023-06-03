Карту всей Тюменской области вышивают к 14 августа

В 2023 году к ишимским и тюменским мастерицам присоединились художницы из г. Советский (ХМАО). Они вместе продолжили работу по созданию ковровой карты. Ко дню образования Тюменской области – 14 августа 2023 года –вышивальщицы готовят карту всего региона, включая Ханты-Мансийский автономный округ-Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Инициатором создания вышитой карты стала мастер Ирина Тарасенко, куратором проекта - Оксана Тагильцева, заведующая Домом национальных культур и ремесел. Мастерицы вышивают в разной манере: крестиком, гладью, бисером, счетной гладью, лентами, тамбурной вышивкой, ковровой. Но, при таком многообразии технических приемов, всех женщин объединяет желание сделать подарок родной области, творчеством выразить свою любовь к ней.

Сейчас над созданием полотна размером 2*2,5 метра трудятся 30 мастериц. В августе их творение будет представлено на Дне рождения области и на фестивале вышитых карт в г. Чебоксары, сообщила Ирина Тарасенко, г. Ишим.