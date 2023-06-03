Около 7 тысяч детей отдыхает в детских лагерях Тюменской области по льготным путевкам

По льготной программе в 2023 году путевки предоставят почти 7 тысячам детей из Тюменской области, рассказали в региональном департаменте социального развития.
Льготный отдых предусмотрен для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей. Можно не платить ребятам из семей участников СВО, детей, вынужденно покинувших бывшие территории Украины.
Путевки предоставляют по очереди, по дате подачи заявлений. Однако направление детей-льготников в загородные лагеря ведется в течение всего года, сообщает Мегатюмень.
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