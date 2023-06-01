Моор поздравил редакцию "Ишимской правды" с 105-летием газеты

В 2023 году организованная в 1918 году общественно-политическая газета Ишима и Ишимского района отмечает 105-летие. С чем коллектив редакции и поздравил лично губернатор Александр Моор.

Моор поблагодарил журналистов за объективное освещение событий города, района и региона, пожелал творческих успехов и внимания читателей, вручил благодарственные письма сотрудникам информационно-издательского центра "Ишимская правда" и подарок - статуэтку поэта и писателя Петра Ершова.