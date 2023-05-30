Фальков провел в Тюмени заседание рабочей группы по регулированию в сфере генетических технологий

Фото - официальный канал Министерства науки и высшего образования РФ в Telegram

В Тюмени прошло третье в этом году заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию в сфере генетических технологий, площадкой для встречи стал ТюмГУ, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ в Telegram.

Заседание рабочей группы открыли сопредседатели рабочей группы: глава Минобрнауки Валерий Фальков, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова и заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева. На встрече обсуждались этические и правовые вопросы применения цифровых технологий при выполнении генетических исследований; охрана геномной и генетической информации, правовой режим раскрытия генетических данных.

Валерий Фальков отметил, что рабочая группа должна сформировать оптимальные пути правового регулирования в сфере генетических технологий. В настоящее время в общемировой практике нет единых подходов. "Я бы очень хотел, чтобы темы, которые мы сегодня обсуждаем, и проблематика, которая здесь будет продемонстрирована, нашла отражение в учебных планах наших коллег, чтобы в работу включались не только аспиранты, но и студенты", — добавил Фальков.

Мария Воронцова обратила внимание, что генетические технологии ранее не имели такого широкого распространения, особенно во врачебной практике, поэтому сейчас это обретает жизненно важный характер.

Елена Нечаева подчеркнула, что ТюмГУ не случайно выбран площадкой для проведения заседания: "Коллеги из ТюмГУ демонстрируют динамичное развитие как в области генетических технологий, с точки зрения самих технологий, так и с точки зрения правовых решений". Вуз участвует в Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий. В Институте государства и права ТюмГУ формируется центр компетенций по правовому обеспечению в вопросах цифровых технологий при выполнении генетических исследований и в широком смысле охраны геномной и генетической информации.