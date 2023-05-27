В музеях тюменского ЦУМа обновились коллекции

В музейном пространстве тюменского ЦУМа проводятся как индивидуальные, так и коллективные экскурсии, рассказывает генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

В музее Тюменской торговли прослеживается история от времен Ермака до советского периода. Часть экспонатов, можно сказать, уникальна и позволяет узнать о том, как развивалась торговля в нашем крае на протяжении более чем 400 лет.

В Музее исторического оружия сейчас представлено более ста экземпляров автоматов, ружей и пулеметов. Большая часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне.



- Есть идея дополнить музей выставкой детской военной игрушки, - рассказал руководитель музея исторического оружия Алексей Патенко. - Игра в солдатиков существует уже не одну тысячу лет и своей историей уходит в далекое прошлое. В частности, она была обязательным предметом при обучении наследников престолов и занимала первое место в развлечениях монархов и их детей. Наше советское детство было немыслимо без таких игр. Кроме солдатиков мы дополняем нашу выставку другими детскими игрушками, связанными с военной тематикой, ждем открытия второго зала, где сможем все это показать.



По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.