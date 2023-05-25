Интенсив для наставников в сфере допобразования провели в Тюмени

Областная школа наставников в "Пионере" провела проектный интенсив "Индивидуальная программа наставничества в паре "педагог – педагог". Принципы и формы эффективного наставничества", на котором представители учреждений допобразования региона узнали о видах и тонкостях системы быстрой адаптации молодых специалистов.

Главным спикером встречи стала эксперт по экосистемам наставничества для детей и педагогов, кандидат педагогических наук, федеральный эксперт Межрегиональной тьюторской организации, член высшего экспертного совета Академии социальных технологий (г. Москва) Мария Чередилина. Она раскрыла особенности наставничества взрослых людей, тонкости составления индивидуальных программ сопровождения молодых специалистов и выступила консультантом при решении кейсов в тематических группах.

По словам педагога "Аванпоста" Алины Головиной, интенсив позволил пополнить копилку профессиональных знаний: "Недавно в нашей практике случилась ситуация, похожая на те, которые мы разбирали. Самостоятельно мы решали ее долго, было нелегко. Однако сегодня коллеги за короткое время предложили множество вариантов, которые мы взяли на вооружение".

Помимо очного обучения участники школы работами с флеш-наставниками в онлайн-формате. Исполнительный директор реготделения Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи "Наставники России в Ярославской области" Марина Камкина представила материал по психологии возрастных кризисов наставников и наставляемых. Методист Увенского дома детского творчества Удмурдской Республики Ольга Жернакова рассказала о доказательном наставничестве. Автор проекта "Арт-терапия" на английском языке Юлия Сандаевская описала науку изучения взрослых людей – андрагогику. Психолог Юлия Спорышева поделилась нюансами тьюторской позиции в наставничестве.

"Для меня особенно полезными были видео от флеш-наставников. Благодаря им я посмотрела на процедуру наставничества под другим углом и поняла, что ранее не сталкивалась с возрастными кризисами и конфликтными ситуациями. Теперь я поняла, как можно использовать особенности взаимоотношений в работе", - поделилась педагог дополнительного образования Голышмановского молодежного центра Наталья Варуба.

Мария Чередилина отметила, что Тюменская область входит в топ-регионов по развитию наставничества наряду с Хабаровским, Ставропольским краем, Коми, Тамбовской областью. Именно в этих регионах уделяется большое внимание системе. Обучение наставничеству является очень эффективным в формате "человек-человек", однако современные IT-технологии становятся ощутимым подспорьем и могут значительно разнообразить процесс.