На Ямале по инициативе Дмитрия Артюхова разрабатывают стратегию по повышению рождаемости

В Салехарде прошла стратегическая сессия по вопросам репродуктивного здоровья. В ней приняли участие около 100 человек. Это ведущие федеральные эксперты, главврачи ямальских больниц, управленцы сфер здравоохранения, образования, экономики, соцзащиты, молодежной политики, общественники, практикующие доктора и многодетные матери.

"Наша задача – выработать решения с учетом региональной специфики. Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы здоровья. Мы приняли ряд мер поддержки семей: ввели региональный материнский капитал, подарок "Малышу Ямала", сертификаты молодоженам на обследование здоровья. Многие наши меры носят поддерживающий характер. Этого недостаточно – важно иметь полноценную стратегию. Уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения", - заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин сообщил, что повышение рождаемости возможно благодаря консолидации усилий в таких направлениях, как социальная защита, формирование у молодежи семейных ценностей, спорт и культура.

"Строительство соцобъектов, меры поддержки – все должно способствовать благополучию и, как следствие, рождению детей. Что касается медицины, то наша задача: не дать человеку заболеть. Сейчас есть тенденция к "отложенному родительству", а с возрастом деторождение дается сложнее. Поэтому глобальная задача властей – это комплекс превентивных мер по сохранению здоровья", - отметил Аполихин.

По словам эксперта, только 4% проблем с репродуктивным здоровьем является следствием генетики, остальные случаи – последствия образа жизни.

Главный врач окружного центра медицинской профилактики, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о первых результатах регионального проекта по сохранению репродуктивного здоровья северян, реализацию которого он курирует совместно с Олегом Аполихиным.

В конце марта в Ямало-Ненецком автономном округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова стартовал новый проект по укреплению репродуктивного здоровья северян. В него входит несколько направлений. Первое – анкетирование и обследование подростков от 15 до 17 лет в Надыме и мужчин в Ноябрьске и Салехарде. На основе полученных данных врачи отберут пациентов для обследования. Скрининг будет включать врачебный осмотр, УЗИ, комплекс анализов. Если по итогам будут выявлены заболевания или факторы риска их развития, пациентов направят на углубленные исследования в медицинские организации.

”Мы увидели большую заинтересованность жителей. Собрали уже порядка 700 анкет подростков и получили уникальные для отечественной науки данные. Потому что все данные, которые мы имели до этого, это данные по обращаемости в медицинские организации. Прицельный сбор информации поможет нам лучше понимать, что происходит со здоровьем подростков”, - пояснил Токарев.

Второе направление включает обследование молодых пар. С 15 мая на Ямале начали выдавать сертификаты на комплексное обследование, в которое входят консультации медицинских специалистов и ряд диагностических процедур, в том числе УЗИ и анализы на гормоны. Сертификат вручают органы ЗАГС при регистрации брака. Эта программа разработана на основе проекта "Репродуктивное здоровье", утвержденного правительством Российской Федерации. Реализация мероприятия решает задачи национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".

Итогом стратегической сессии станет разработка новых мероприятий по укреплению репродуктивного здоровья. Они станут частью реализации приоритетного направления, которое было озвучено губернатором в ежегодном докладе в апреле – сделать Ямал лучшей территорией детства.