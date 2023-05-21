В Уватском районе отремонтируют теплосети

В Уватском районе приступили к ремонтным работам на сетях, сообщила пресс-служба администрации Уватского района.

- Отопительный сезон у нас заканчивается позже, чем на других территориях юга области, поэтому времени на подготовку к следующему не так много, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

- Ресурсоснабжающими организациями будут проведены промывка, опрессовка системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, а также диагностика оборудования в котельных.

По словам директора муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова первый этап подготовки к следующему отопительному сезону уже пройден: "Мы провели опрессовку на сетях и готовы к основным работам. Протяженность сетей в Уватском районе более 70 километров, поэтому лето будет для наших служб напряженным".