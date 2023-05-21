Более 550 га в Тюменской области пригодны под новое строительство

19:32 21 мая 2023
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В рамках проекта для целей жилищного строительства в регионе определены 56 земельных участков и территорий общей площадью 559,94 га. Вовлечено для строительства – 191,37 га.

- "Земля для стройки" - часть государственной программы "Национальная система пространственных данных". Формирование НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению "Строительство" с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан, - рассказали в управлении Росреестра по Тюменской области.

Всего по России в рамках проекта по состоянию на I квартал 2023 года Росреестр выявил более 31 тыс. земельных участков и территорий площадью более 109 тыс. га, пригодных для вовлечения под жилищное строительство в целях строительства многоквартирных домов и ИЖС, сообщает Мегатюмень.

Теги: строительство
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