Каждый тюменец тратит более 25 тысяч рублей в месяц на шопинг

По данным Тюменьстат, в первом квартале 2023 года тюменцы оставили на кассах магазинов 121 млрд 466,3 млн рублей (118 млрд 061,4 млн годом ранее). С учетом численности населения 1 млн 609,8 тыс. человек траты каждого в среднем составили 25 тыс. 151 руб. в месяц.

Расходы заметно подорожали в начале весны – они превысили 42,6 млрд рублей. В январе и феврале были более 39 млрд рублей.

Традиционно жители больше тратят денег на непродовольственные товары – за квартал за них отдали 62 млрд 652,1 млн рублей. То есть 12 тыс. 973 рубля на человека.

За продукты тюменцы заплатили 58 млрд 814,2 млн рублей, в среднем на человека – 12 тыс. 178 рублей, сообщил Вслух.ру.