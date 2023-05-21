В Аптекарском саду в Тобольске пройдет открытие летнего сезона

27 мая в 15 часов в Тобольске состоится праздничное открытие "Фестиваля добрососедства" в Аптекарском саду.
При поддержке мультицентра "Моя территория" в Аптекарском саду будет организована летняя площадка. В день открытия гости смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию ловца снов от участницы сообщества иллюстраторов "Атира" Анастасии Аксариной. Также тоболякам предложат расписать тарелки акрилом на тему природы на мастер-классе руководителя студии живописи "Малина" Екатерины Кузьминых.
Желающие смогут вместе со студентами и преподавателями Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова высадить лекарственные растения на клумбах, сообщает Мегатюмень.
— Аптекарский сад —место для отдыха и общения горожан. Команда мультицентра "Моя территория" стремится помочь тоболякам лучше узнать друг друга через проведение совместных активностей. Коллективный досуг на фестивале поможет установить культуру добрососедства среди жителей города, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.
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