В Аптекарском саду в Тобольске пройдет открытие летнего сезона

27 мая в 15 часов в Тобольске состоится праздничное открытие "Фестиваля добрососедства" в Аптекарском саду.

При поддержке мультицентра "Моя территория" в Аптекарском саду будет организована летняя площадка. В день открытия гости смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию ловца снов от участницы сообщества иллюстраторов "Атира" Анастасии Аксариной. Также тоболякам предложат расписать тарелки акрилом на тему природы на мастер-классе руководителя студии живописи "Малина" Екатерины Кузьминых.

Желающие смогут вместе со студентами и преподавателями Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова высадить лекарственные растения на клумбах, сообщает Мегатюмень.

— Аптекарский сад —место для отдыха и общения горожан. Команда мультицентра "Моя территория" стремится помочь тоболякам лучше узнать друг друга через проведение совместных активностей. Коллективный досуг на фестивале поможет установить культуру добрососедства среди жителей города, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.