Как уберечь огурцы при пересадке в теплицу, рассказали тюменцам

С огурцами нужно быть аккуратными при заселении на постоянное место жительства, считают опытные дачники.

- Пересадку в теплицу надо начинать, когда огурцы обзаведутся 6-7 настоящими листками. Рассада должна быть крепкой, коренастой, не переросшей, насыщенно-зеленой, - посоветовала бывалая огородница Нина Петрова.

Эксперт рекомендует тщательно рыхлить почву, убирать из нее сорняки и мусор. Для питательности внесите в землю старый перегной, а для легкости грунта – немного торфа или песка. Грядки делайте высотой в 30-35 см, междурядья не должны быть менее 60 см.

- Лунка должна быть равна емкости, в которой росла рассада. Саженцы, выращенные в торфяных стаканчиках, высаживаются вместе с тарой. Надрежьте его, чтобы корни прорастали лучше. После пересадки почву не утрамбовывайте плотно, саженцы обильно полейте теплой водой, - напомнила Нина Петрова в разговоре с корреспондентом АиФ-Тюмень.