Появились данные, в каких отраслях больше вакансий в Тюменской области

По данным регионального департамента труда и занятости населения, в начале мая на регистрационном учете для поиска подходящей работы состояло 5 тыс. 180 человек, в том числе 2 тыс. 903 человека - в качестве безработных. Коэффициент напряженности на рынке труда – почти четыре вакансии на человека (0,27).

Месяц назад на учете было 5 тыс. 634 соискателя, 3 тыс. 38 безработных, на 30 человек приходилось 100 вакансий.

Сейчас в областном банке вакансий 18 тыс. 450 предложений. В лидерах - образование (2 тыс. 260 вакансий), строительство (1 тыс. 922), госуправление и военная безопасность (1 тыс. 826), обрабатывающие производства (1 тыс. 715), сельское хозяйство, охота, рыбоводство (1 тыс. 710), сообщил Вслух.ру.