Тюменцы представят регион на форуме "УТРО" в Челябинске

С 24 по 29 июня в Челябинске пройдет Уральский молодежный форум "УТРО". Регистрация завершилась. 310 заявок поступило от Тюменской области и Краснодона.

Молодые тюменцы подавали заявки по 6 трекам. Самым популярным стало направление "Медиасоздатели Урала" со 101 заявкой, организатором площадки выступила Тюменская область. Второе место среди молодежи занял трек "Педагоги и наставники" с 71 заявкой, "Культуралист" набрал 43, "Команда первых" и "Добрые люди" по 34 каждый, а "Молодость и туризм" — 24.

Представлять Тюменскую область на форум отправится делегация из 73 участников — 70 тюменцев и 3 жителя Краснодона — для них организуют образовательную программу по подготовке, которая реализуется мультицентр "Моя территория" в Тюмени.

"В рамках подготовки делегации мы проводим образовательную программу, в которой участники вместе с региональными экспертами доработают свои идеи и заявки, а также попрактикуются в публичной защите и получат экспертную обратную связь", — поделилась Moi-portal.ru Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени, руководитель делегации Тюменской области.