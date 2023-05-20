На 5 млрд рублей увеличился оборот платных услуг в регионе

По данным Тюменьстата, в Тюменской области за первый квартал 2023 года оборот платных услуг составил 39 млрд 453,4 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 5 млрд (34 млрд 659,6 млн).

В январе и феврале тюменцы отдали за платные услуги более 12,8 млрд рублей, в марте – 13,8 млрд рублей. По-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: за год цены на них выросли на 45,8%, по сравнению с декабрем – на 32,1%. Расценки на медицинские услуги выросли на 15,6% по сравнению с прошлым мартом.

Телекоммуникационные услуги на год подорожали на 13%, ЖКУ, включая аренду квартир, - на 12,6%. По сравнению с декабрем – на 2,9% и 0,9% соответственно, сообщил Вслух.ру.