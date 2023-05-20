Золотые знаки ГТО получили тюменские пенсионеры

Члены общества ветеранов, созданного при спортивном клубе "Антей", проходили испытания в центре тестирования ВФСК ГТО ГАУ Северного Зауралья. Все выполнили норматив на золотой знак отличия в своей возрастной ступени, что свидетельствует о хорошей физической подготовке пожилых тюменцев.

Лучшее время – 19 секунд – на дистанции 25 метров показал бывший выпускник вуза, организатор группы ветеранов Сергей Шорохов. Самый старший участник испытаний – 81-летний Юрий Иноземцев – проплыл 25-метровку за 38 секунд, и этот результат в несколько раз превышает необходимый норматив.

Каждое воскресенье с 10 до 15 часов тюменцы могут бесплатно сдать все нормативы ГТО в центре тестирования ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 4/1, тел. 29-01-86), сообщает КП-Тюмень.