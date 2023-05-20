Тюменцы могут принять участие во всероссийском образовательном форуме на Камчатке

С 1 по 7 августа в Камчатском крае пройдет второй Всероссийский молодежный форум "Экосистема". В событии могут участвовать активисты с 14-ти лет. Подать заявку необходимо на платформе "Росмолодежь. События" до 31 мая.

На форуме соберутся 450 экологов, географов, биологов и исследователей от 14 до 35 лет со всех регионов России, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и дружественных государств. Участников ждут лекции, мастер-классы, работа в тематических клубах и грантовый конкурс от Росмолодежи.

Главная тема форума — сохранение первозданной природы. Для участников пройдут четыре образовательные площадки. На треке "Заповедное дело" экологи выступят с предложениями по работе на охраняемых территориях. На площадке "Экология и общество" участники составят программу по экологическому просвещению населения. На "Природных компонентах" общественные деятели займутся решением вопросов по сохранению чистоты воздуха и воды, арктических и прибрежных экосистем. На треке "Экологическая наука" молодые ученые обсудят, как ликвидировать накопленный вред и научить людей разумному потреблению и переработке.

На форуме пройдет и грантовый конкурс от Росмолодежи. Необходимо отправить проект в одном из шести направлений до 27 июля: #развивай_среду, #объединяй, #сохраняй_природу, #делись_опытом, #открывай_страну, #вклад_в_будущее. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 000 000 рублей, сообщила Мегатюмень.