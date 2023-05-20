В тюменской травматологии успешно помогают пациентам с переломами шейки бедра

В приемное отделение Областной клинической больницы №2 поступил 73-летний тюменец. После падения с высоты мужчина в течение двух дней испытывал боли в области правого бедра. Когда боли усилились, появился отек, гематома, мужчина вызвал скорую помощь.

"В пожилом возрасте перелом шейки бедра – одна из распространенных опасностей, ведущих к печальным последствиям. Из-за хрупкости костей перелом возможен даже при падении с высоты собственного роста. В ОКБ №2 за 2023 год мы успешно вылечили 121 пациента с этим диагнозом", - рассказал старший врач-травматолог хирургического отделения №3 Виктор Самоловов.

Мужчине выполнили тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Уже на следующий день пожилой тюменец вставал с постели, а еще через день - передвигался с помощью поддержки. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии и сейчас проходит реабилитацию с дозированной нагрузкой и наблюдается у травматолога по месту жительства, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ № 2 (г. Тюмень).