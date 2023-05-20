Почему кошки любят коробки, рассказал эксперт

Чем привлекают внимание кошек картонные коробки, рассказала зопсихолог Анна Боровинская.

– Обычно кошки забираются повыше, так как любит наблюдать за "своей" территорией. Находясь внизу, чувство защищенности им тоже необходимо, поэтому животные выберут что-то напоминающее коробку. Такое пространство защищает тело от потенциальных угроз. Выслеживать добычу легче из засады, а это для хищников тоже важно, – объяснила эксперт.

Если габариты коробки не соответствует размеру питомца, кошка все равно попытается туда уместить хотя бы часть себя. Это уже инстинкт, а объем емкости для нее не столь важен, как говорит специалист, не зря же существует ироничное утверждение, что кошки – это жидкость, подтверждая способность этих животных протискиваться в самые узкие пространства.

Даже при наличии удобного и комфортабельного кошачьего домика, практически каждая кошка отдаст предпочтение непрезентабельной картонной коробке. – Ее можно грызть, она интересно шуршит, в ней тепло, как и на стопке бумаг, картонная коробка вкусно пахнет деревом и сохраняет запах новой владелицы, – подытожила зоопсихолог в разговоре с корреспондентом "Тюменской области сегодня".