Спасатели Оренбурга, тушившие пожары в Тобольском и Вагайской районе, возвращаются домой

Сотрудники Главного управления МЧС России по Оренбургской области 19 мая отправились в свой регион. С начала прошлой недели аэромобильная группировка из пятидесяти человек и восьми единиц техники работала в Вагайском и Тобольском районах.

Благодарность за профессионализм в ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, огнеборцам выразили глава Тобольского района Леонид Митрюшкин и глава Вагайского района Сергей Сидоренко.



Сегодня первый заместитель начальника ГУМЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Владимир Закутаев также поблагодарил коллег, пришедших на помощь жителям населенных пунктов региона в сложной обстановке, отметив слаженную и оперативную работу личного состава СПСЧ.

Сотрудникам областного главка МЧС Оренбургской области вручили благодарственное письмо начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Артура Хачатряна.