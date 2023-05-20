Спасатели Оренбурга, тушившие пожары в Тобольском и Вагайской районе, возвращаются домой

20:09 19 мая 2023
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Оренбургской области 19 мая отправились в свой регион. С начала прошлой недели аэромобильная группировка из пятидесяти человек и восьми единиц техники работала в Вагайском и Тобольском районах.

Благодарность за профессионализм в ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, огнеборцам выразили глава Тобольского района Леонид Митрюшкин и глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

Сегодня первый заместитель начальника ГУМЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Владимир Закутаев также поблагодарил коллег, пришедших на помощь жителям населенных пунктов региона в сложной обстановке, отметив слаженную и оперативную работу личного состава СПСЧ.
Сотрудникам областного главка МЧС Оренбургской области вручили благодарственное письмо начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майора внутренней службы Артура Хачатряна.

Теги: Вагайский район , МЧС , Оренбург , пожары , Тобольский район
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