Тюменские журналисты поздравили Степана Киричука с 74-летием

Председатель областного совета ветеранов войны труда и правоохранительных органов, депутат гордумы Тюмени Степан Киричук 18 мая отмечает 74-й день рождения. Степан Михайлович не только известный тюменский политик, но и профессор Тюменского государственного нефтегазового университета, почетный профессор Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, действительный член Муниципальной академии РФ. Его заслуги признаны не только на муниципальном, но и региональном уровне — с 2005 года он является Почетным гражданином города Тюмени и с 2017-го — Почетным гражданином Тюменской области.

Киричук родился в Бресте. После учебы в университете по распределению попал в Тюмень. Во власть и политику пришел с должности замруководителя тюменского отделения СвЖД. Был мэром города в трудные 1990-е, с 2005 года работал в Совете Федерации Федерального Собрания, где курировал развитие местного самоуправления и региональной политики, а в сентябре 2018 года сложил полномочия сенатора досрочно в связи с избранием депутатом Тюменской гордумы.

В гордуме Киричук возглавляет постоянную комиссию по городскому общественному самоуправлению, и в течение пяти лет успешно способствует развитию системы ТОСов, каждое заседание побуждая горожан принимать деятельное участие в местном самоуправлении и напоминая властям о том, как важно учитывать мнение народа при принятии разного рода решений.

Местные СМИ сегодня много пишут о том, что Киричук — видный политический деятель, корифей тюменской политики. Так и есть. От себя добавим: Степан Михайлович — настоящая энциклопедия о тюменской жизни и очень интересный собеседник. Об истории развития города и людях, которые еще в 1990-е мечтали видеть Тюмень современной, передовой и комфортной, он может детально, эмоционально и искренне рассказывать часами. Кстати, многое из того, что реализуется сейчас в городе и является поводом для гордости горожан, задумывалось именно тогда, в том числе пешеходная улица.

Уважаемый Степан Михайлович! Редакция Ньюспром.ру от души поздравляет Вас с днем рождения! Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, отличного настроения и много радостных новостей. И пусть Ваши забота, доброта и внимание к людям, желание им помочь вернутся сторицей!